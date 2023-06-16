「GMV」電商增速指標 業績 12:30 2023/06/16 分享： 分享： 618是京東 （09618） 的周年慶，逐漸成為內地電商購物的重要減價日子。由於內地電商平台推廣成功，應用者眾，已成為許多消費者日常購物途徑，令電子商貿公司生意大增。投資電商要知道其表現的關鍵數據，而GMV正是展示電商公司發展速度指標。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 電子商貿 最新專欄文章 如何在瞬息萬變的市場搶盡先機? 2023年電子商務四大趨勢 2023/01/31 如何在瞬息萬變的市場搶盡先機? 2023年電子商務四大趨勢 經濟放緩反有利電商 年底兩大節日旺季 PayPal教你簡單3點提高銷售額 2022/11/09 經濟放緩反有利電商 年底兩大節日旺季 PayPal教你簡單3點提高銷售額 博客 - 亞洲網購交易佔全球6成 5大趨勢推動亞洲電商發展 2022/04/28 亞洲網購交易佔全球6成 5大趨勢推動亞洲電商發展 博客 - 國際詐騙肆虐 7大貼士助中小企保障顧客及業務 2022/04/07 國際詐騙肆虐 7大貼士助中小企保障顧客及業務 博客 - 【數碼轉型】如何捕捉新一年商機？ 5大建議助中小企靈活應對 2022/03/11 【數碼轉型】如何捕捉新一年商機？ 5大建議助中小企靈活應對 網上購物 電子商貿 淘寶 新冠肺炎疫情 馬雲