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「GMV」電商增速指標

業績 12:30 2023/06/16

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618是京東 （09618） 的周年慶，逐漸成為內地電商購物的重要減價日子。由於內地電商平台推廣成功，應用者眾，已成為許多消費者日常購物途徑，令電子商貿公司生意大增。投資電商要知道其表現的關鍵數據，而GMV正是展示電商公司發展速度指標。

...

欄名 : 電子商貿

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