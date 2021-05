又到5月,投資者開始為是否順應「5月沽貨」(Sell in May)的股壇傳統智慧思考。5月沽貨離場源於美股流傳「Sell in May and go away」的順口溜,源起已難以稽考,意在提醒投資者應該於5月沽貨離場,直至秋季(10月底)股市整固完畢,才靜候入市機會。

...