狗股理論(Dogs of the Dow Theory)是由美國著名基金經理歐希金斯(Michael O'Higgins)提出的投資策略,他在1991年著作《跑贏道瓊斯指數》(Beating the Dow)中建議,投資者每年從道指成分股中找出10隻股息率最高的股票,新年買入,一年後再找出10隻股息率最高成分股,賣出手中不在名單中的股票,買入新上榜單的股票。

...