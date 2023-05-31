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Nvidia布局 如何由GPU走到AI？

新經濟 17:48 2023/05/31

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全球最大AI芯片製造商英偉達（Nvidia）2023年5月30日高見409美元，市值正式突破1萬億美元，成為全球第九家市值過萬億美元的公司。英偉達過去經歷多個科技熱潮，包括智能電話興起、挖掘比特幣、元宇宙以及近來AI熱潮等，其主力產品一直不變是GPU（圖形處理器），GPU成為當前科技發展的靈魂，到底GPU是甚麼？英偉達是一路如何走來？

Nvidia循硬件入口、AI及底層技術3方向布局元宇宙，其基於GPU（圖形處理器）構建的軟硬件一體生態，是構建元宇宙的技術平台底座。與CPU相比，GPU擁有更多的運算器（ALU），適合處理密集數據，擅長大規模併發計算，故目前AI、雲計算、數據分析等元宇宙核心科技離不開最頂級GPU的支援。

事實上，Nvidia從2006年起開始重點投資CUDA項目，將GPU轉化成更通用的計算工具，適合AI深度學習邏輯。Nvidia行政總裁黃仁勳本月更宣布，將產品路綫升級為「GPU+CPU+DPU」的「三芯」戰略，因為要為廠商和用家構建虛擬世界，需要透過強大運算力替元宇宙做基礎建設。

要了解Nvidia元宇宙技術，請按圖片瀏覽

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