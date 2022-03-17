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【收水解碼】點解美國加息 還要縮表？

財金 14:51 2022/03/17

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美國聯儲局啟動新一輪加息周期，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息後記者會上表示，加息及縮減資產負債表的時機已經來臨，更預告5月可能宣布出手，目前正在研究落實縮表相關細節，會採取類似上次加息周期的做法，且速度更快、更早。

加息和縮表同是儲局收水的手段，往往前後腳進行，缺一不可，背後絕對有理可依。一旦開啟加息周期，但又不準備縮表，恐怕會觸發金融和經濟問題。首先，要理解加息和縮表這兩個動作，各自影響不同利率，加息會導致短期利率上升，而縮表則推動長期利率上升。因此，在儲局加息推高短期利率後，如果不同步縮表，會導致長短息差嚴重收窄，甚至倒掛。當利率曲綫倒掛會影響金融定價、各類投資，從而影響經濟。

簡單來說，加息不縮表會引發兩重後果:

一是市場流動性惡化，影響銀行業務；

二是銀行放貸活動減少，最終導致經濟下行。

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