【加息期開始】 盤點美國加息周期港股表現

美國聯儲局正式加息，加息周期正式揭開序幕，到底加息與我干？其實只要你持有非現金的投資、有銀行借貸，加息都一定關你事，本篇先說加息與股市關係。

市場一般對加息的影響，多呈負面，主要是由於相對於減息是刺激就業谷經濟，加息目的則是要抑制通脹，並讓經濟成長降溫。

盡管市場憂慮加息會為股市添陰霾，但據以往的加息周期下的美股及港股表現，股市未必會走弱。由90年代以來，美國經歷4個加息周期。期問美股，以至港股及A股，都不會長時間走低。其中在2004及2015年的美國加息周期，港股更是大部分時間維持升勢。

至於本輪加息周期對股市的影響，主要還看美聯儲的加息節奏，倘美國加息的幅度、次數均超出市場預期，接踵而的恐懼必然就是經濟增長減速，甚至衰退預期也會一一在市場反映，而遭殃的絕對不只美股，新興市場以至港股亦只能陪跌的份了。

▼ 點擊圖片放大

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》已登場，訂戶可按此登入；而《本地熱門收息股》，訂戶可按第一冊或第二冊直接瀏覽。未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》及 2大周刊的電子版。

...