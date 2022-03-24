【鮑威爾放鷹】美倘一次加息半厘 股市會重走1994年之路?

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周一在全美商界經濟學家聯會（NABE）上表示，俄烏戰爭正抬高食品、能源和其他大宗商品的價格，將令通脹更高，而儲局準備好必要時加息半厘，以確保通脹回復穩定。儲局理事沃勒（Christopher Waller）上周亦曾表示，今年需至少有一至兩次加息0.5厘。而市場預計發生的時間會在5月及6月,且各加半厘的預測不斷增加。

事實上，儲局一次加息逾半厘，近年並不常見，究竟會否造成資場市場恐慌，大抵可參考過往情況。自1990年以來的4次加息周期中，只曾出現過5次加息幅度超過半厘，主要集中在1994至1995年，以及1999至2000年這兩輪周期。至於港股於1994年的光景如何？從下面的恒指月綫圖清晰可見，港股於1993年見頂後，1994年呈明顯下挫。

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