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【事件驅動投資】正面CSR事件 反而帶來負回報？

財金 10:00 2022/02/22

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以往企業沒做好企業社會責任（Corporate Social Responsibility，簡稱CSR）而發生醜聞時，往往會在短期內為股價造成壓力，帶來負回報，這並不難理解。不過，有研究發現，正面CSR事件，在短期亦同樣帶來負回報。究竟無論正面或負面的CSR事件被披露時，應該如何部署呢？

瑞士金融學院副教授Philipp Krüger於2015年研究了股東如何看待正面和負面的 CSR 事件並在短期裹對股價通常有什麼影響。結果發現投資者對負面消息有強烈負面反應，但對正面消息同樣有輕微負面反應。然而，當與市場對負面事件的反應相比，投資者對負面事件的反應積極事件要弱得多，以及系統性較差。

另外，正面消息有兩個前提下，才對股價有正面幫助，其一為是次正面消息抵消了以前相同議題的負面新聞，其二為企業較少受代理問題(Agency Problem)影響。

結果詳見組圖︰

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其它重點發現︰

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代理問題(Agency Problem)是如何量度的呢？

有人可能好奇代理問題(Agency Problem)是如何量度的呢？該學術文章通過關注賬面槓桿(book leverage)和流動性(liquidity)來衡量代理問題。高槓桿限制了管理人員需要更明智地去使用公司資源，而低流動性代表有更少的空間浪費公司資源去通過負淨現值(Net present value)項目。因此，高槓桿和低流動性相信表明較少的代理問題的擔憂。

責任編輯︰沈進龍

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企業社會責任 可持續投資

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