【公司捐贈】為什麼企業會慈善捐款？

企業為什麼會捐款一直是金融研究領域的研究問題，其支持者一直認為，企業捐贈能從兩方面直接為股東提升價值，即增加收入和降低成本。本文將分享相關學術研究。

兩大假設 - 增加收入和降低成本的論點，詳見組圖︰

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相關學術研究

為了實證這些假設，2015年Ronald W. Masulis及Syed Walid Reza對此利用了美國上市公司進行了研究(“Agency Problems of Corporate Philanthropy”)，其研究做法值得細閱。

針對增加收入，首先制定了廣告銷售比率和研發銷售比率來分別衡量公司的廣告傾向和知識產權投資。

針對降低成本，首先分類出”罪惡”和”非環保行業”，例如酒精飲料、煙草、煤炭行業等等。此外，還額外分類出一些特別有充分的理由作出更多慈善捐款的行業。例如金融、受監管和製藥行業。

因為面臨著嚴格的監管監督，因此企業捐贈具有降低成本的動機，以希望產生更有利的監管待遇。另一方面，形像是零售行業的重要資產，因此這些行業的公司出於增加收入的動機也可能會為慈善做出更多貢獻。

研究發現，詳見組圖︰

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負責編輯︰沈進龍

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