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【業績會分析】留意一個細節 有助預測公司股價？

業績 10:00 2022/02/26

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上一篇文章解說了管理層在什麼情況下，在業績會會有意圖主動離題答非所問。不過，具體來說，管理層主動離題的行為令市場對股價有什麼影響呢？有學術研究(Lili Dai, Ping Gong, Andrew B. Jackson, and Zihang Peng,2022)分析了主動離題是否有助連同新業績信息一併推高股票價格。

相關文章︰【業績會分析】為何高管在Q&A經常答非所問？

該研究量度了盈利反應系數(Earnings response coefficient, ERC) (即是股票回報與公司盈利意外部分之間的估算關係)，以及主動離題的效果，對累計異常收益(Cumulative abnormal return, CAR)的影響。

下次留意業績會時，不妨留意心儀公司的高管是如何回答分析師的問題，可能會有意想不到的發現！

研究解說重點，詳見組圖︰

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研究結果重點，詳見組圖︰

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負責編輯︰沈進龍

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【業績會分析】為何管理層在Q&A經常答非所問？
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