【國策追蹤】內地「東數西算」  如何助力數字經濟？

國家發改委、中央網信辦、工信部與國家能源局日前聯合印發文件，同意在京津冀、粵港澳大灣區、貴州、內蒙古等8地，啟動國家算力樞紐建設，這標誌着「東數西算」工程正式啟動。

所謂「東數西算」，是指在西部構建數據中心、雲計算、大數據一體化的新型算力網絡體系，再將東部算力需求有序引導到西部，優化數據中心建設布局。這是由於數據中心等設備需要佔用很多空間，運作上也需要耗用很多能源，而東部地區土地、能源等資源緊張，難以應付高速增長的算力需求，故需要在再生能源豐富、空間較大的西部地區上，建設數據中心。

發展「東數西算」，對內地推動數字經濟甚為重要，蓋因算力為數字經濟核心基礎設施，隨着內地推動數字技術向各領域滲透，算力需求高速增長。因此，內地需要加快推動算力建設，以應付算力需求，避免窒礙加速數字產業化和產業數字化進程。

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