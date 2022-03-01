【基金評級】機械人為基金評級？ 解決業界人手不足問題

2011 年 11 月，晨星(Morningstar)推出了晨星分析師評級™，為個人理財規劃師提供了晨星對基金在風險調整後表現優於大盤能力的前瞻性分析。Morningstar Analyst Rating ™ (晨星基金研究評級) 由晨星的經理研究部門製定，獲得Morningstar Analyst Rating ™ 的基金數量受晨星經理研究部門的規模限制。 2017 年 6 月，晨星推出了Morningstar Quantitative Rating ™(晨星基金量化評級)，擴大其前瞻性分析的覆蓋範圍至所有共同基金(Mutual fund)。晨星使用機器學習模型來分配Morningstar Quantitative Rating ™。隨著Morningstar Quantitative Rating ™的推出，晨星給予前瞻性評級的開放式美國共同基金投資組合數量從 2017 年 5 月的 1,366 個增加到 2017 年 6 月的 7,760 個，增幅在一月間達到6倍。

Morningstar Quantitative Rating ™的介紹及其原理，詳見組圖︰

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