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什麼是「軟信息」？ 基金機械人分析不了的一環？

財金 16:48 2022/03/03

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上一篇【基金評級】機械人評級比人類優秀？提到Morningstar Quantitative Rating™使用了機械學習模型，旨在模擬晨星經理研究部門中的分析師所下的決策過程。不過，研究結果發現，分析師更能有效地，將費用之外的量化特徵整合到評級之中。在機械評級得出的Morningstar Quantitative Rating™與分析師評級得出的Morningstar Analyst Rating™之間的差異，就是「軟信息」。那麼具體來說，「軟信息在分析共同基金時的價值有多大？

什麼是「軟信息」？具體例子詳見組圖︰

    點擊圖片放大

為了研究「軟信息」在分析共同基金中的價值，有研究 (“Rating a robo-rater”, David Nanigian, 2020)把基金根據其在上個月的Morningstar Analyst Rating™分類，同一評級的併入同一個投資組合，總共有5個。然後使用了 Carhart (1997) 的四因子模型(Four-factor model)中的 alpha評估基金表現。四因子模型是基於經典資本資產定價模型(Capital asset pricing model)加上了三個附加變量，以控制股票收益中的潛在規模、價值和動量因素。

研究結果，詳見組圖︰

    點擊圖片放大
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