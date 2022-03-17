【加息影響】美儲局加息 美元必強？

美國聯儲局落實加息，新一輪加息周期開展。美滙指數今年以來走勢不俗，一度高見99.42，逼近100大關，然而儲局啟動加息周期後，是否意味美滙指數會繼續向上？美滙指數升即美元升，美元升與我何干？

港元的聯擊滙率掛鈎的貨幣正是美元，美元強，相對港元會弱，但由於聯滙的關係，港元兌其他貨幣都會走強，即大家兌換外滙，用港元換美元以外的外幣都有着數，不過，若買外滙期權等收息的掛鈎產品，就分分鐘變成賺息蝕價，所以美滙升，咪話唔關你事。

翻查歷史數據，投資者可能會有點失望。自1970年代以來，儲局約有8輪較明顯的加息周期，在加息過程中，美滙指數上升和下跌次數分別都是4次，這可能由於儲局啟動加息周期前，市場已偷步炒作美滙上升，到正式加息時，相關預期利的利好已消化。以2015年開始的加息周期為例，儲局正式出手前，美滙升幅較大；到加息後半年，美滙反累跌4.8%。

在加息周期中，美滙指數的升跌更受美國與其他經濟體之間的經濟相對強弱程度變化所影響，而由於計算美滙指數的一籃子貨幣權重時，歐元佔比最大，故投資美滙時，須留意歐洲經濟表現。

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