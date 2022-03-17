【加息來襲】美儲局加息　美股點算

美國聯儲局公布議息結果，加息0.25厘，聯邦基金利率區間上調到0.25厘至0.5厘，符合市場預期。儲局作出此輪加息周期的首次加息，究竟會對美股產生甚麼衝擊，參考近4次加息周期往績，可尋找一些啟示。

1994年以來，美國合共啟動過4次加息周期，首次加息時間分別是1994年2月、1999年6月、2004年6月及2015年12月，歷時由11個月至36個月不等。LPL Financial數據顯示，在近4次加息周期中，標指在首次加息後波動加劇，但在1年後均上升，升幅由2.4%至9.1%；當中，以科技股表現最好，平均年率化回報近21%，遠遠跑贏大市。

市場預期，儲局今年上半年首次加息後，下半年將啟動縮表，屆時對美股影響將較大，因為縮表會減少市場流動性，影響投入股市的資金，而加息則對控制通脹作用更明顯。

要了解加息周期對美股的影響，請按圖片瀏覽

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》已登場，訂戶可按此登入；而《本地熱門收息股》，訂戶可按第一冊或第二冊直接瀏覽。未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》及 2大周刊的電子版。

...