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【加息蹺蹺板】美國加息 紅了儲蓄 慘了消費？

財金 17:01 2022/03/24

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美國聯儲局上周作出2018年12月以來首次加息，且預期今年加息次數高達7次。加息除了影響環球金融資產市場外，在一環扣一環下，其實亦與當地普羅大眾消費息息相關。

儲局加息，會令銀行調高對企業或個人放貸時的利率，從而影響民眾貸款消費，大致可分為四方面。

要了解美加息對消費者影響，請按圖片瀏覽

    點擊圖片放大

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