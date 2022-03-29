【ESG與我】全球最耗水產業 原來在肚子裏

水是一項珍貴的資源。在全球人口持續增長且面臨氣候變化威脅的世代，確保生存有足夠的水資源成為了其中一項最重要的挑戰。

然而，在談及水資源問題時，不得不與糧食問題一併討論，因為農業所用的淡水佔全球總量的65%，但目前幾乎有一半被浪費了。

若要令糧食和水資源系統變得可持續，人們需以全盤策略應對。

持續增長的全球人口數目同時在增加糧食系統的負擔。雖然灌溉可讓農作物收成較單純依靠降雨提升1倍，因此是其中一個解決辦法，但如何有效地完成而不會浪費水將是一項挑戰。

就此而言，科技將發揮重要作用。灌溉和排水系統方面的投資將需要增加，但單靠建造這些系統並不足夠。

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這些系統需要充足的維修保養才可有效地運行。另外，由於全球有不少地區的淡水供應有限，投資興建海水化淡廠亦將是關鍵。

還有就是更先進的科技，例如，利用土壤濕度探測器清楚得知農作物在甚麼時候需要多少水分。

我們預期整個水資源管理系統都將迎來龐大的需求增長。若現時那 45% 被浪費的水可循環再用，應有助全球糧食和水資源系統

浪費的問題並不止發生在水資源之上。糧食的浪費問題同樣嚴重。當糧食遭到浪費，用以生產這些糧食的水資源自然亦不能倖免。現時，農作物從收成到接觸到消費者，過程中的損失比例達 44% 左右。在減少浪費這項難題上，科技再一次成了不可或缺的元素。

以更有效的方式利用水資源固然是讓水資源系統變得更具可持續性的一個途徑。其他方法包括減少農業的用水量，而這可以透過改變飲食習慣實現。消費者很可能會帶動這項改變的推手，而非食物生產者。

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