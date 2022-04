孳息曲線(又稱收益率曲線)顯示,政府債務購買者為了在不同時期(隔夜、一個月、10 年甚至 100 年)借出資金而要求的利率。究竟有沒有哪一條孳息曲線最值得留意呢?坊間傳言,10年和2年的孳息曲線倒掛才算債息倒掛?為什麼會有此說法呢?

債息倒掛之起源

債息倒掛與經濟衰退的關係由Campbell Harvey確立,於1989發表了「債券和股票市場對經濟增長的預測」(Forecasts of Economic Growth from the Bond and Stock Markets)。該文衡量債券市場和股票市場中包含的相關信息,以預測實體經濟活動的增長或衰退。本質上是一個預測模型,不單預測實體經濟的增長方向,以及預測其幅度。

