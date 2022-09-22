儲局再加息0.75厘 回顧「伏爾克時刻」 以超常規加息遏通脹

美國加息步伐預期持續。於9月議息會議後，聯儲局宣布加息0.75厘，符合市場預期。聯邦基金利率區間加至3厘至3.25厘，利率水平升至2008年以來新高。

儲局最新上調了利率的預測，將今年利率中位數由3.4厘上調至4.4厘，2023年及2024年分別為4.6厘及3.9厘，此前6月的預測為3.8厘及3.4厘，長期利率中位數維持2.5厘。

美國踏入加息周期，計及今次加息，今年以來儲局已加息5次，而且於6月、7月及9月均每次加息0.75厘。儲局持續加息，主要由於美國通脹仍處高水平。

另外，在8月份的Jackson Hole會議上，聯儲局主要鮑威爾（Jerome Powell）就曾引用前儲局主席伏爾克（Paul Volcker）在1979年的講法，指「通脹在一定程度上是自我實現，因此要恢復穩定和具生產力的經濟，必須打破通脹預期」。

市場預期美國猛烈的加息周期來臨，甚至有聲音指出，會否是「伏爾克時刻」再現。

伏爾克（Paul Volcker）是上世紀80年代美國聯儲局主席。伏爾克於1979起擔任美聯儲主席，當時美國接連遭遇兩次石油危機衝擊。加上美國正陷入高通脹、高失業、低增長的滯脹危機，美元與金融體系搖搖欲墜為。為遏制通脹水平，伏爾克不斷提高聯邦基準利率。

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