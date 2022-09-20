再加息0.75厘？ 回顧「伏爾克時刻」 以超常規加息遏通脹

美國加息步伐預期持續升温，美國聯儲局即將於本周二及周三議息，市場普遍預料加息0.75厘，甚至有聲音認為要加息達1厘。

美國踏入加息周期，今年以來已加息4次，於6月及7月時更一次過加息0.75厘，盡管如此，惟美國通脹水平仍處高位，令市場預期聯儲局將持加息遏通脹。

另外，在8月份的Jackson Hole會議上，聯儲局主要鮑威爾（Jerome Powell）就曾引用前儲局主席伏爾克（Paul Volcker）在1979年的講法，指「通脹在一定程度上是自我實現，因此要恢復穩定和具生產力的經濟，必須打破通脹預期」。

市場預期美國猛烈的加息周期來臨，甚至有聲音指出，會否是「伏爾克時刻」再現。

伏爾克（Paul Volcker）是上世紀80年代美國聯儲局主席。伏爾克於1979起擔任美聯儲主席，當時美國接連遭遇兩次石油危機衝擊。加上美國正陷入高通脹、高失業、低增長的滯脹危機，美元與金融體系搖搖欲墜為。為遏制通脹水平，伏爾克不斷提高聯邦基準利率。

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