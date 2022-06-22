【遏抑油價】美國「戰略石油儲備」質品有不同？  了解原油輕重之分

為遏止不斷上升的油價，月前美國政府推行大模規釋放石油儲備，目的是穩定供應遏抑油價。美國從5月開始，將每天從「戰略石油儲備」（Strategy Petroleum Reserves）中釋放100萬桶原油，為期6個月內，即總共1.8億桶。這是白宮歷史上原油儲備釋放規模放最大的一次。

每天100萬桶石油相當於當前全球石油需求的1%左右。若從美國現有儲備中減去1.8億桶原油，則庫存量將降至僅3.88億桶，為1984年以來的最低水平，差不多是比半滿略多一些。

美國大力遏抑油價，惟現時油價仍處高位。有分析指出似乎美國釋出更多石油儲備才能遏抑油價；不過另有分析，原油的品質不同，美國就算再釋放更多石油儲備，效用亦會減弱。

分折指出，並不是所有釋放的原油等級都是一樣的，而剩下的那些遠沒有現在釋放的有用。

原來原油有輕重的分別，從廣義而言，美國石油儲備包含兩種原油：重質原油和輕質原油。通常，美國煉油廠更喜歡重質原油，這種原油密度更高，硫含量更高，通過其高度精密的工廠，它們可以很容易地被加工成汽油和其他產品。出於這個原因，白宮優先考慮出售重質原油，以滿足煉油商對他們最喜歡的原油的胃口。

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