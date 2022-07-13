史上最大規模SPAC無功而還  認識SPAC退場機制

去年火熱的特殊目的收購公司（SPAC）有降温迹象，美國著名對沖基金Pershing Square Capital Management創辦人阿克曼（Bill Ackman）表示，由於旗下SPAC，Pershing Square Tontine（美：PSTH）未能找到合適的目標公司通過合併上市，將退還達40億美元款項予投資者。

PSTH於2020年7月，為史上最大規模的SPAC在首次公開募股中籌集了40億美元，吸引了包括對沖基金Baupost Group、加拿大養老基金Ontario Teachers和資產管理公司T. Rowe Price Group在內的知名投資者。

SPAC需要在上市後24個月找到併購的對象，否則便要退市及退還當初籌得的資金予投資者。阿克曼曾計劃讓其SPAC入股環球音樂集團，可是因監管問題而告終。阿克曼在周一發布的股東信中提到，強調當中存在許多因素阻礙了他尋找合適的公司與其SPAC合併，包括不利的市場條件和來自傳統首次公開募股（IPO）的激烈競爭。

由於SPAC上市的目的就是要尋找合適的併購對象，SPAC上市籌得的資金，會透過「信託」帳戶持有，資金只能用於兩種情況。一是覓得併購目標，經股東同意作企業併購。但在指定期限內（一般是24個月）未能覓得目標，要將資金返還給股東。

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