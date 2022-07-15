內房內銀密不可分  當中業務關係要知

內房內銀密不可分 當中業務關係要知內房危機再度衝擊金融體系，爛尾樓業主停貸斷供令內房股進一步下挫，連帶中資金融股亦大幅下滑。

內地爛尾樓房貸斷供風波持續，網上流傳斷供項目已增至約150個，集中在二至四線城市，一二線城市亦有個別樓盤出現業主聯名斷供。消息指，住房和城鄉建設部及金融監管部門，與部分銀行開會討論相關風險，以防止更多業主停止還貸，目前尚未有明確解決方案。

事實上，於內地房地產行業與銀行業的關係非常密切，兩者之間的業務互相影響，今次內房爛尾樓房貸斷供風波，料令銀行業務面對有一定風險，因而拖累內銀股價。

作為重要經濟發展構成形式之一，房地產業與金融業有著非常重要的聯繫。房地產業發展周期比較長，所需資金龐大，若沒有銀行融資的支持，發展速度將較慢。如開發商從銀行獲得貸款，可加快地產發展周期。

另方面，因為房地產資金量大，對於擴大金融業的業務量有利。此外，房貸亦是銀行重要業務之一，借錢予買家買樓的房貸業務，是銀行間熱烈競爭的市場。這市場龐大，而風險相對低。

現時內銀業務中，房地產相關業務敞口佔銀行總資產約20%，而不少內房的貸款業務中，有2至3成是房貸。

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