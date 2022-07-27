中概股雙重主要上市 為吸北水

阿里巴巴 （09988） 宣布尋求在港交所 （00388） 主要上市，完成後阿里巴巴將在紐交所以及港交所兩地作雙重主要上市。

自從2018年港交所 （00388） 實施一系列上市改革後，不少在美上市的大型中概股紛紛回流港股，以第二上市形式上市，包括有阿里巴巴、京東 （09618） 及網易 （09999） 等，這些第二上市的股份，在股份名稱後，會加上「S」字為標記。

由於在港股第二上市，以及港股擁有主要上市的股份有不同待遇，近年來港上市的中概股，有不少在赴港上市時已選擇以雙重主要上市的形式來港上市，包括小鵬 （09868） 及理想 （02015） 等，這些股份在美股及港股擁有雙重上市地位。

中概股選擇雙重上市，是因為可以吸引北水資金流入。按現時中港股市互聯互通的規定，在港第二上市的中概股未能獲納入港股通名單，而在港主要上市中概股則符合條件，可獲北水資金支持。另外，現時中概股在美股退市風險升温，中概股在港主要上市，就算在美退市仍可繼續保持上市地位。

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