【IPO之王】上市半個月升逾200倍 拆解尚乘數科前世今生（附長江集團持股澄清）

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【數碼貨幣系列】穩定幣USDC 優點缺點逐個講
恒指尚在探底，不過一隻「港股」卻在彼邦發光發亮，說的是尚乘數科（美：HKD）。這家在美國納斯達克上市的金融科技，上市短短半個月，股價迎來214倍升幅，料是今年以來的IPO之王，更晉身市值僅次於騰訊 （00700） 的中概股。本文介紹公司背景、業務，且看公司成功受捧有何方程式。
長江集團於8月4日發布澄清，否認持股尚乘數科，這與筆者在本文第一版所估計李嘉誠與尚乘數科無甚關聯吻合。
具體澄清內容如下：
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專訪：法巴譚慧敏 港股下半年最新部署【下一頁】
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撰文 : 許江明 投資理財周刊
欄名 : 投資學堂