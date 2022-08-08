【SOGO退市】劉鑾鴻擬溢價6成私有化利福 作價吸引成事機會高？

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【財金小字典】「商業票據」 短期資金重要來源
企業上市集資，例必唱好公司前景風光無限，然而當大股東打算將公司私有化退市，公司的「瘡疤」和風險前景卻都被一一「暴露」出來。事實上，小股東是「接受」或「反對」也有若干指標可以參考。未有貨的投資者亦可視乎私有化成事機會，以追入賺取當前尚有的溢價水位。最新劉鑾鴻擬溢價逾6成提似有化SOGO母企利福國際 （01212） ，除後市發展看法，也可加入這些量化指標來估計股東會否接受方案。
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撰文 : 許江明 投資理財周刊
欄名 : 投資學堂