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【莊家大敗】澳博供股撲水 投資者供定唔供？

財金 13:39 2022/08/10

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已駕鶴西遊的「賭王」何鴻燊曾有一金句：「唔怕你精，唔怕你呆，就怕你唔來！」賭場做莊豈有輸的道理，結果一語成讖，疫情爆發兩年，澳門賭場被逼熄燈，四方賭客想來亦被拒之門外。何鴻燊創立的澳門博彩 （00880） 亦難敵這歷史洪流，虧損持續擴大，大行稱其手頭現金僅可支持5個月，最終澳博宣布供股集資。本文站在散戶立場，分析已持貨的投資者應否供股，以及決定供股及不供股又有甚麼是應該做的。

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專訪：專訪：富達繆子美 港股無懼三大逆風【下一頁

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撰文 : 許江明 投資理財周刊

欄名 : 投資學堂

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