【莊家大敗】澳博供股撲水 投資者供定唔供？

下一篇文章
【化危為機】港現瘧疾 也有概念股？
已駕鶴西遊的「賭王」何鴻燊曾有一金句：「唔怕你精，唔怕你呆，就怕你唔來！」賭場做莊豈有輸的道理，結果一語成讖，疫情爆發兩年，澳門賭場被逼熄燈，四方賭客想來亦被拒之門外。何鴻燊創立的澳門博彩 （00880） 亦難敵這歷史洪流，虧損持續擴大，大行稱其手頭現金僅可支持5個月，最終澳博宣布供股集資。本文站在散戶立場，分析已持貨的投資者應否供股，以及決定供股及不供股又有甚麼是應該做的。
欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。
專訪：專訪：富達繆子美 港股無懼三大逆風【下一頁】
新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機&hellip；&hellip；hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！
...
錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機
計劃詳情
撰文 : 許江明 投資理財周刊
欄名 : 投資學堂