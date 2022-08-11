【顛覆常識】航運運價指數不再是中國出口晴雨表？

以往想預測中國出口表現，最簡單方法是追蹤中國出口集裝箱運價指數（CCFI）或上海出口集裝箱運價指數（SCFI） ，然而這種常識近來似乎不再適用，今年上半年集裝箱運價與出口的按年表現出現了「反常」，「常識性」規律背後的「反常識」邏輯應該如何理解？往後還應否繼續用集裝箱航運運價來預測中國出口表現呢？

民生證券分析師周君芝發表報告，拆解為何原屬於常識的運價與出口關係，會有反常的背馳。

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