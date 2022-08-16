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【科技新知】汽車之家用AI當體驗官 虛擬偶像更勝真人？

科技 13:54 2022/08/16

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自去年Facebook（美︰FB）改名為「Meta」，公司從一間社交媒體公司，轉為標榜以「元宇宙」（Metaverse）優先的公司，「元宇宙」一詞也便成為新興投資概念。不少公司以開發「元宇宙」之名，加入AI元素，最新內地綫上汽車服務平台汽車之家 （02518） 便以虛擬偶像出任AI 體驗官，本文介紹為何近年有不少公司採用虛擬偶像？

    點擊圖片放大
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任用AI擔任代言或在公司出任「職位」的情況有持續上升趨勢，有調查機構預估未來2025年內地虛擬偶像核心產業規模會是2021年的7倍，帶動周邊市場規模將逾6400億元人民幣。

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專訪：神準策略師邵志銘 港股年底目標僅20200點【下一頁

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撰文 : 許江明 投資理財周刊

欄名 : 投資學堂

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