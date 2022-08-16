  • 30°C
香港時間 : 2022816日 (週二) 19:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
知識

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一次上手】運油輪賺多咗？ 要睇BDTI及BCTI指數

財金 17:33 2022/08/16

分享：

分享：

「航運通識」系列先後介紹了集裝箱及乾散貨的關鍵數據指標，今次輪到運油輪。盡管BDI、SCFI等有回落跡象，但油品航運屬另一產業，近期依然維持強勢，位於英國倫敦的波羅的海交易所製作的波羅的海原油運價指數（Baltic Dirty Tanker Index，BDTI）及波羅的海成品油運價指數（Baltic Clean Tanker Index，BCTI） 是投資油品運輸最關鍵的數據指標。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

專訪：神準策略師邵志銘 港股年底目標僅20200點，詳見：【下一頁

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機&hellip；&hellip；hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...

撰文 : 許江明 投資理財周刊

欄名 : 一次上手

相關文章

神準策略師瑞信邵志銘 港股年底目標僅20200點 布局長短綫增長+防守主題
2022/08/15
神準策略師瑞信邵志銘 港股年底目標僅20200點 布局長短綫增長+防守主題

你可能感興趣

神準策略師瑞信邵志銘 港股年底目標僅20200點 布局長短綫增長+防守主題
00:01 2022/08/15
神準策略師瑞信邵志銘 港股年底目標僅20200點 布局長短綫增長+防守主題

最新專欄文章

【一次上手】影響新能源車表現的三大周期
今日
【一次上手】影響新能源車表現的三大周期
【一次上手】投資新能源車 要懂得的基本分析
2022/08/15
【一次上手】投資新能源車 要懂得的基本分析
指數 經濟 港股 航運 航運股

下一篇文章

「國企改革」 4方面提升國企營運效益
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版