【一次上手】運油輪賺多咗？ 要睇BDTI及BCTI指數

「航運通識」系列先後介紹了集裝箱及乾散貨的關鍵數據指標，今次輪到運油輪。盡管BDI、SCFI等有回落跡象，但油品航運屬另一產業，近期依然維持強勢，位於英國倫敦的波羅的海交易所製作的波羅的海原油運價指數（Baltic Dirty Tanker Index，BDTI）及波羅的海成品油運價指數（Baltic Clean Tanker Index，BCTI） 是投資油品運輸最關鍵的數據指標。

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