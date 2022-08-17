影視串流平台大戰  迪士尼訂戶超Netflix

全球影視串流平台市場競爭持續，自從影視巨企迪士尼加入戰場，於2019年底推出主打自家的串流平台Disney+，令競爭白熱化。市場一哥Netflix多年來一直領先市場，惟迪士尼的加入，令Netflix的訂戶增長見壓力，並於今年首現訂戶人數減少的情況。

據上季的數字，以訂戶人數字計，迪士尼旗下三個串流平台的訂戶人數合計，剛剛超過Netflix。迪士尼旗下的影視串流平台，除了力谷人氣的Disney+，還有Hulu及ESPN+，三平台合計的訂戶人數達2.21億戶，剛好超過Netflix的2.207億戶。

Disney+為迪士尼整合旗下多個品牌後重點推出的串流平台，由2019年推出以來，訂戶人數每季急速，最新數字顯示，單是Disney+平台，訂戶已超過1.52億戶。Disney+擁有迪士尼旗下的龐大片庫，包括經典影片，以及近年賣座大片，平台內整合6條頻道，包括迪士尼、Pixar、Marvel、星球大戰、國家地理頻道及Star的6大品牌，為平台提供豐富內容。

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