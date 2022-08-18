【一看上手】傳統汽車與新能源車產業鏈差異大 相關股份有哪些？（「新能源車通識」系列三）

新能源車的發展已是勢不可擋的大潮流，整個產業鏈滿布投資機會，然而不少傳統車企也轉型發展新能源車，當中有何差異？本欄「新能源車通識」繼續系列式介紹。

據粵開證券報告，汽車業的產業鏈主要分為上游、中游、下游以及汽車售後市場（稱汽車後市場/後市場）四個部分。

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