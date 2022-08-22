【一看上手】封頂利率上升如加息 影響供樓還影響投資？

美國近來幾乎月月加息，港銀雖然未上調最優惠利率，但港元拆息（本港銀行同業拆息，HIBOR）早已跟升。滙豐及渣打8月18日先後公布將HIBOR掛鉤的按揭利率封頂息率上調。封頂利率是甚麼，而封頂利率上調又是否代表按揭供款要提高，更重要是如何影響股市投資決定。

滙豐8月18日公布，即日起調整與香港銀行同業拆息（HIBOR）掛鉤的按揭利率封頂息率，由P-2.5厘上升至P-2.25厘。另外，渣打銀行計劃調整香港銀行同業拆息為基準的新造按揭貸款利率，封頂息率由最優惠利率減2.75厘，調整至減2.5%，8月24日起生效。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

專訪：神準策略師邵志銘 港股年底目標僅20200點，詳見：【下一頁】

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機……hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...