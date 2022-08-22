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【一看上手】封頂利率上升如加息 影響供樓還影響投資？

財金 13:43 2022/08/22

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美國近來幾乎月月加息，港銀雖然未上調最優惠利率，但港元拆息（本港銀行同業拆息，HIBOR）早已跟升。滙豐及渣打8月18日先後公布將HIBOR掛鉤的按揭利率封頂息率上調。封頂利率是甚麼，而封頂利率上調又是否代表按揭供款要提高，更重要是如何影響股市投資決定。

滙豐8月18日公布，即日起調整與香港銀行同業拆息（HIBOR）掛鉤的按揭利率封頂息率，由P-2.5厘上升至P-2.25厘。另外，渣打銀行計劃調整香港銀行同業拆息為基準的新造按揭貸款利率，封頂息率由最優惠利率減2.75厘，調整至減2.5%，8月24日起生效。

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撰文 : 許江明 投資理財周刊

欄名 : 一看上手

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