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【經濟衰退】美國失業率見50年新低 衰退憂慮激起搵工意欲？

宏觀 16:26 2022/08/23

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美國經歷連續兩季GDP收縮後，陷入經濟技術性衰退，然而7月就業數據卻顯著增強，更與2020年2月即疫情爆發前水平相同。一般而言，經濟衰退的表徵包括失業率飆升，然而美國失業率處於低水平，是預示美國能擺脫衰退魔咒，還是僅把更大的經濟憂慮潛藏下去？

美國7月失業率從6月的3.6%下降至3.5%，非農業就業機會增加至52.8萬個，而6月僅為39.8萬個，市場預測則為25萬個，即實際較預測高逾倍，並為50年最低水平。2020年4月失業率飆升至14.7%後，此段疫情期間失去的2200萬個工作機會已完全恢復。

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撰文 : 許江明 投資理財周刊

欄名 : 投資學堂

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