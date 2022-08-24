【加息殺到】聯儲局官員撐加貼現利率 又關投資事？

歐美通脹居高不下，市場焦點聯儲局加息速度，然而最新報道有指美國聯儲局的貼現利率（discount rate）會議紀錄顯示，有官員支持提高貼現利率1厘，這對經濟和投資都有重大影響，本文介紹何謂貼現，以及提高貼現率如何影響投資市場。

據報道引述聯儲局貼現利率會議紀錄顯示，明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡利（Neel Kashkari），以及聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）在上次支持加息1厘的建議。而堪薩斯城聯儲銀行總裁喬治（Esther George）支持加息半厘。其他九位有份投票的地區儲備銀行總裁，都支持加息0.75厘。

投資者首要認識貼現是甚麼。

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