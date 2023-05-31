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【一看上手】金管局稱留意到貼現窗上升 這 「窗」 有何用？

財金 09:54 2023/05/31

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金管局7月28日追蹤聯儲局加息舉動，將貼現窗基本利率上調0.75厘，提高至2.75厘。貼現窗（Discount Window）是央行為金融機構提供短期資金的機制之一，商業銀行和其他存款公司以合資格資產作抵押，向央行借取資金，以維持現金流動性。然而這「窗」因何得名？

貼現窗基本利率也稱為貼現利率（金管局網站使用此說法）或再貼現利率，貼現是甚麼請見：【加息殺到】聯儲局官員撐加貼現利率 又關投資事？

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撰文 : 許江明 投資理財周刊

欄名 : 一看上手

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