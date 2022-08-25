【汽車銷售】新車銷售旺季啟動？ 留意中國四大車展

內地消費市場向來有「金九銀十」的說法，即9、10月銷售數字較往常為高，內地新車銷售表現向來亦符合此周期，不過要刺激汽車銷售，大型車展的舉行必不可少，而內地四大車展之一的成都車展8月26日開幕，今年內地經濟遇冷風

內地四大車展之一的成都國際汽車展覽會8月26日舉行，至9月4日結束。

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車展能夠吸引人流，加上車企或有會場優惠價等作招徠，一般可刺激銷量。

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北上廣成四地年中均有大小不同的車展，但能稱得上四大車展，就只有當中最具規模的四家展覽。

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