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【一看上手】陳茂波預告美國加息或為港元添股價 罪魁「套息活動」是甚麼？

財金 16:42 2022/08/29

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財政司司長陳茂波於8月28日撰寫的網誌中提到，近日市場對美國大幅加息預期再度升溫，或會引起新一輪的「套息活動」，再次為港元帶來沽壓。 投資者要認識甚麼是套息活動。

相關內容請見：【資金流向】陳茂波：「沽港元」不等同「資金流走」 三大指標檢視走資新形勢

陳茂波網誌指，如果聯儲局九月份再加息0.75厘，便會是美國今次加息周期中連續第三次按這個幅度大幅加息，令美國在短短七個月內合共加息的幅度達到3厘，聯邦基金利率目標區間將升到3至3.25厘水平。不過息差因素及套息活動，全部都在聯繫匯率制度的預期之內，「沽港元」不等同「資金流走」，亦不會影響香港的金融和貨幣穩定。

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延伸閱讀：「套息交易」 背後如何操作和計算？

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撰文 : 許江明 投資理財周刊

欄名 : 一看上手

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