【中央出手】2000億「保交樓」紓困基金啟動 如何變萬億資金救內房？

據內媒報道，規模2000億元人民幣的全國性支持保交樓專項借款啟動，這與月前外媒報道金額一致，然而值得投資者留意是，外電指該2000億元基金可以撬動萬億元人民幣資金以緩解爛尾樓問題，當中原理為何？本文亦會介紹該基金的基本資料。

《財新》報道，規模2000億元人民幣的保交樓專項借款，將由人民銀行指導國家開發銀行、中國農業發展銀行在現有貸款額度中安排，後續中國進出口銀行或會加入。

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全國性紓困基金強調：「不刺激房地產市場，不救助房地產企業」，內房真的不救？（請登入繼續瀏覽）

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專訪：國策名家趙文利 港股挑戰兩萬三大關【下一頁】

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