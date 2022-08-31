【股神出貨】巴菲特減持比亞迪 早已有跡可尋？

聯交所披露，股神巴菲特8月24日減持比亞迪（01211）133萬股，套現3.68億元，7月以來減持合共630萬股比亞迪H股，累減持套現逾17億元。市場對突然暴露出來的減持操作感到驚訝，然而股神部署出貨，早已有跡可尋。

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據比亞迪中期業績披露，截至6月底，巴菲特原持有2.25億股比亞迪，對比最新持股量的2.19億股，減少628.1萬股，若以上周三沽貨均價277元推算，累計減持貨值17.4億元。

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專訪：國策名家趙文利 港股挑戰兩萬三大關【下一頁】

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