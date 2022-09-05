  • 35°C
香港時間 : 2022905日 (週一) 14:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
知識

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【歐洲氣荒】俄無限期暫停北溪一號天然氣供應 美國成大贏家？

宏觀 13:36 2022/09/05

分享：

分享：

俄烏戰事下，歐盟與俄羅斯關係日趨惡化，七大工業國集團（G7）9月2日表示，計劃對俄羅斯原油在國際市場的價格設置上限僅數小時後，俄羅斯天然氣公司（Gazprom）便宣布北溪一號（Nord Stream 1）「設備故障」為由延長關閉，且沒有提供重新開放的時間表。俄羅斯大削對歐供氣量，最大贏家可能是美國？

北溪一號是俄羅斯供歐氣量最大的天然氣管道，據悉歐洲天然氣供應中，只有3成來自身資源，其餘絕大多數是由俄羅斯供應。歐洲缺氣，美國自然要為盟友「打打氣」。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

欲看完整內容，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機&hellip；&hellip；hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...

撰文 : 許江明 投資理財周刊

欄名 : 投資學堂

最新專欄文章

【人民幣貶值】為甚麼這次LPR減息 人民幣不再走強？（第二版）
2022/09/02
【人民幣貶值】為甚麼這次LPR減息 人民幣不再走強？（第二版）
【股神出貨】巴菲特減持比亞迪 早已有跡可尋？
2022/09/01
【股神出貨】巴菲特減持比亞迪 早已有跡可尋？
【中央出手】2000億「保交樓」紓困基金啟動 如何變萬億資金救內房？
2022/08/31
【中央出手】2000億「保交樓」紓困基金啟動 如何變萬億資金救內房？
【資金流向】陳茂波：「沽港元」不等同「資金流走」 三大指標檢視走資新形勢
2022/08/30
【資金流向】陳茂波：「沽港元」不等同「資金流走」 三大指標檢視走資新形勢
【汽車銷售】新車銷售旺季啟動？ 留意中國四大車展
2022/08/29
【汽車銷售】新車銷售旺季啟動？ 留意中國四大車展
天然氣 期貨 期貨及期權產品 烏克蘭 七大工業國集團 制裁 經濟 通脹 俄羅斯 歐盟

下一篇文章

中國限電再現 影響有限？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版