【歐洲氣荒】俄無限期暫停北溪一號天然氣供應 美國成大贏家？

俄烏戰事下，歐盟與俄羅斯關係日趨惡化，七大工業國集團（G7）9月2日表示，計劃對俄羅斯原油在國際市場的價格設置上限僅數小時後，俄羅斯天然氣公司（Gazprom）便宣布北溪一號（Nord Stream 1）「設備故障」為由延長關閉，且沒有提供重新開放的時間表。俄羅斯大削對歐供氣量，最大贏家可能是美國？

北溪一號是俄羅斯供歐氣量最大的天然氣管道，據悉歐洲天然氣供應中，只有3成來自身資源，其餘絕大多數是由俄羅斯供應。歐洲缺氣，美國自然要為盟友「打打氣」。

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