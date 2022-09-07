快狗打車急升  早前4平台被約談揭同城貨運違規嚴重

早前連日走低的半新股快狗打車 （02246） 近日顯著反彈。周二曾一度急漲近5成，收市仍升24%；到周三亦一度升逾1成，為該股少有的升勢。

快狗打車 （02246） 本周起獲納入深港通下的港股通名單，據港交所 （00388） 數據，快狗打車周二錄得3,364萬元北水資金淨流入。

另方面，內地同城貨運平台因競爭激烈而導致違規的問題惹內地監管當局關注。中國交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室，向4間互聯網道路貨運平台公司進行提醒式約談，當中包括快狗打車 （02246） 、滴滴貨運、滿幫集團（美：ymm）及貨拉拉。

約談指4間公司整改部分事項取得階段性成效，但從網民留言、明察暗訪、群眾來電來信等渠道發現，部分平台公司依然存在多重收費、壓價競爭、運營不規範等問題，損害貨車司機合法權益。

本港稱為「call貨車」的召喚貨車服務，在內地稱為同城貨運物流，同城物流市場是指市內運輸30公斤以上貨品的運輸市場。內地同城物流市場龐大，多家科網巨頭進駐市場，令市場競爭淚烈。

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