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【一看上手】國內地方經濟好與壞 睇「稅電指數」清楚晒 ？

宏觀 17:42 2022/09/15

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內地官媒引用官方製作的「稅電指數」，報道內地多個省市今年1至7月經濟表現維持活躍向好，這個「稅電指數」是近年推出的經濟晴雨表，與傳統睇用電量多寡又有哪些不同。

據《經濟參考報》報道，1至7月，四川全省稅電指數為104.45，7月製造業稅電指數達104.24，保持在榮枯線之上運行；同期江西省稅電景氣綜合指數為116.6，與第一季比較提高2.8個百分點，7月裝備製造業銷售金額同比增長17.4%；內蒙古稅電經濟景氣指數為107.27。

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撰文 : 許江明 投資理財周刊

欄名 : 一看上手

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