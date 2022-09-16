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騰訊音樂來港第二上市 了解內地在綫音樂市場競爭

新經濟 12:00 2022/09/16

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再有內地音樂串流平台登陸港股，騰訊 （00700） 旗下、早於2018年底已於美股上市的騰訊音樂 （01698） （美：TME），將於港股上市。

騰訊音樂宣布，申請以介紹形式在港第二上市，A類普通股的上市僅以介紹方式，於香港聯交所主板進行，且概無就上市發行或出售任何A類普通股。

目前內地音樂串流平台服務商，除了騰訊音樂早於2018年底於美國上市，並現時於港股作第二市，而市場排第二、網易 （09999） 旗下網易雲音樂 （09899） 亦於2021年底於港股上市。隨着中資科技股受壓的市況，雲音樂上市以來反覆下滑，現差招股跌約60成。騰訊音樂於美股的股價，亦隨其他中概股下滑，今年以來跌約3成。

內地音樂串流平台市場的市場規模寵大，並且持續增長。據研究機構艾瑞諮詢數據，於2021年市場規模為171億元（人民幣，下同），預期到2026，則會達到380億元。

其中市場騰訊音樂 （01698） 獨大，佔市場約7成份額。於2021年，騰訊音樂的收入為115億元，移動月活躍用戶為6.2億戶；市場第二位的雲音樂差距已很遠，收入規模為33億元，移動月活躍用戶為1.8億戶。

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