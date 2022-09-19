【一看上手】新能源車競賽 鬥快「廋身」為勝負關鍵（「新能源車通識」系列六）

新能源車與傳統汽車一樣，車速想快，負磅就不能太笨重，然而當前新能源車的車身普遍仍較傳統汽車為重，因應車身結構和物料的不同，在「輕量化」的過程中亦成為一個新技術指標，甚至會影響未來在行業的競爭力。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

新能源「廋身」主要有兩大途徑。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

欲看完整內容，訂戶可登入繼續瀏覽。

【一看上手】投資新能源車 要懂得的基本分析（「新能源車通識」系列一）

【一看上手】影響新能源車表現的三大周期（「新能源車通識」系列二）

【一看上手】傳統汽車與新能源車產業鏈差異大 相關股份有哪些？（「新能源車通識」系列三）

【一看上手】新能源車核心賽道 中日韓競逐未來電池之王（「新能源車通識」系列四）

【一看上手】新能源車核心賽道 甚麼是「熱管理」和有何相關股？（「新能源車通識」系列五）

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機……hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...