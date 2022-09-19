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【一看上手】新能源車競賽 鬥快「瘦身」為勝負關鍵（「新能源車通識」系列六）

新經濟 15:48 2022/09/19

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新能源車與傳統汽車一樣，車速想快，負磅就不能太笨重，然而當前新能源車的車身普遍仍較傳統汽車為重，因應車身結構和物料的不同，在「輕量化」的過程中亦成為一個新技術指標，甚至會影響未來在行業的競爭力。

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新能源「廋身」主要有兩大途徑。

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【一看上手】投資新能源車   要懂得的基本分析（「新能源車通識」系列一）

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撰文 : 許江明

欄名 : 一看上手

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