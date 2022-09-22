零跑上市 展示中國電動車市場增長強勁

再有造車新勢力，於港股上市。浙江零跑科技 （新上市編號：09863） 正在招股。零跑今次來港上市，是繼造車新勢力三強後，第4家在港上市的新造車企業。

市場上稱為造車新勢力三強的分為蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 及理想 （02015） 。三者為新年崛起的電動車企業，先後赴美股上市。於去年，三隻股份陸續回流港股上市，今次零跑來港上市，成為第4家來港上市的造車新勢力。

電動汽車已成為中國最受歡迎的新能源汽車類型。根據弗若斯特沙利文數據，於2021年，電動汽車於中國新能源汽車市場的滲透率已達82.0%。電動汽車佔中國乘用車市場的滲透率已由2017年的1.9%上升至2021年 的13.1%，並預計將 由2022年的18.2%攀升至2026年的40.6%。

另外，內地新源能車市場近年持續增長，增長速度高於總體汽車市場。而最近內地新源能車市場市場正在急速變化，造車新勢力中出現第二梯隊，即繼三強以外，再有不少車廠展現急速發展。

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