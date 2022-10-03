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投資幾時可翻倍？ 「72法則」有答案

財金 13:30 2022/10/03

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股神巴菲特的投資金句：「人生就像滾雪球，你只要找到濕的雪，和很長的坡道，雪球就會愈滾愈大。」 （Life is like a snowball. The important thing is finding wet snow and a really long hill.） 投資者都想把本金倍大，如果按每年複利計算，一年平均要賺多少？金融學上的「72法則」能提供答案。

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假設不同的年均回報，再套用「72法則」便能簡單計算出要多少年本金才能翻倍

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撰文 : 許江明

欄名 : 投資101

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