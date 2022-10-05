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瑞信涉爆煲傳聞CDS急升 了解甚麼是CDS

財金 09:07 2022/10/05

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歐資投行瑞信（Credit Suisse）近日在社交媒體瘋傳可能破產的消息，令反映債務違約風險的信用違約互換（CDS）更升至2009年新高。瑞信近期在搜尋引擎搜索排名節節上升，在海外社交平台Reddit投資論壇、Twitter的討論度也明顯提高，「Wall Street Sliver」曾發帖稱，「瑞信很可能破產」，並指公司最新市帳率只有0.22倍，反映市場對其資不抵債的憂慮。

至於CDS，全名是Credit default swap，即信用違約互換，是信貸與保險的衍生工具之一。在信用違約互換交易中，CDS購買者將定期向CDS出售者支付一定費用，而一旦出現違約，CDS購買者有權將債券以面值賣給CDS出售者，從而有效規避信用風險。

CDS可以用保險的概念來理解。CDS有實際的避險作用，例如擁有某一公司的債券，又擔心它付不出利息，則可考慮購買CDS，當該公司付不到利息時，CDS購買者的損失就可獲補償。

另一方面，CDS亦可以被用作投機，就算沒持有某公司的債券，仍可以向金融業者買入該公司債的CDS，當該公司違約時，CDS出售者仍需向購買者補償損失。因此，當預期某間公司付不出錢，便可以買入該公司債的CDS，其後賺取賠償。

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