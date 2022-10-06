【現金為王】債務危機為何呈現周期性？ 看達里奧用「大富翁」解說

內房債務危機持續發酵，然而回顧各先進國家經濟史，債務危機久不久便會出現，呈現出周期性。中外不少經濟學家都有相關探討，適逢投資界傳奇、創立全球最大對沖基金的「鱷王」達里奧（Ray Dalio）日前宣布退任橋水（Bridgewater）投資總監，不妨趁機回顧其著作《大債危機》（Big Debt Crisis），看看市場如何由「房地產為王」轉變為「現金為王」。

現年73歲的達里奧於26歲之齡創立橋水對沖基金，截止今年3月，橋水管理資金規模高逾1500億美元，是第一大對沖基金。他在10月4日宣布將公司控制權交棒給新一代投資人，並已辭去聯席投資總監的職位，但會保留董事會席位。 達里奧2017年出版了《大債危機》，總結了20世紀以來出現的債務危機。

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